Нардепка планирует подавать свою кандидатуру в ближайшее время.

Депутатка от "Слуги народа" и замглавы парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря намерена участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Об этом она рассказала в комментарии Радио Свобода.

"Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Думаю, что сделаю это в ближайшее время", - рассказала она.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не исключает, что представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (член фракции "Слуга народа") может претендовать на должность судьи КС.

Конституционный кризис в Украине

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона О НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) является председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности "Европейской солидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

4 ноября депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила, что с целью выхода из конституционного кризиса парламентарии разработали законопроект, которым, среди прочего, предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда. Также, по ее словам, депутаты работают над разработкой законопроекта О Конституционном производстве.

Разумков заявлял, что Верховная Рада с 17 по 20 ноября рассмотрит законопроекты, которые позволят урегулировать кризис вокруг КС.

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Автор: УНИАН