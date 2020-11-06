Александр Корниенко не исключает, что Ольга Совгиря может претендовать на должность судьи КС.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (член фракции "Слуга народа") может претендовать на должность судьи КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Есть такая идея среди народных депутатов, чтобы представитель нашей фракции попробовала свои силы в этом конкурсе", - отметил Корниенко и добавил: "Думаю, что это вопрос в первую очередь к госпоже Ольге - это конкурс и туда нужно подать документы". Он отметил, что Совгиря может иметь поддержку фракции.

По словам Корниенко, Совгиря профессионал и много указывала коллегам по фракции на те недостатки в законопроектах, которые позже КС может признать неконституционными.

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Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Надя Пришляк