Дипломат отметил наличие "долгосрочной проблемы" в американской поддержке Украины из-за позиции части республиканцев и их избирателей.

Политический паралич в США после отставки республиканского спикера Маккарти "потенциально очень серьезен" и может поставить под угрозу будущую поддержку Украины.

Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в США Лорд Дэррок. В комментарии Sky News он объяснил, что замену Кевину Маккарти на посту спикера Палаты представителей могут искать "еще довольно долго".

"Тогда вы получите реальные проблемы для Украины, потому что американцы поставляют около 90% военной техники, поступающей в Украину. Я не верю, что у Европы есть возможность восполнить запасы, так что вскоре они начнут иссякать", - сказал он.

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Дипломат также отметил наличие "долгосрочной проблемы" в американской поддержке Украины из-за позиции части республиканцев и их избирателей, а также опасений, что война может продолжаться бесконечно.

"Не только несколько правых республиканцев выступают против дальнейшей помощи Украине. Со стороны рядовых избирателей-республиканцев оказывается сильное давление с целью остановить это - и это давление говорит о многом. Если бы я был в Киеве, я бы беспокоился о том, что произойдет в следующем году, когда начнется сезон американских выборов", - добавил дипломат.

По его словам, Украина победит в войне не раньше 2024 года.

Ситуация в США - последние новости

В США ищут альтернативные варианты финансирования военной помощи Украине на фоне волнений в Палате представителей. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность использования для этого грантовой программы Госдепа.

По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе, где он готов выдвинуть себя в качестве кандидата в спикеры.

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