"У вас базар! Не говорите, когда я говорю!": Кравчук в прямом эфире посоветовал Скабеевой "слушать Путина" (видео)

«Не говорите, когда я говорю! Это у вас базар! Я не хочу базара», – говорил первый президент Украины, пытаясь донести свои мысли до пропагандистки Скабеевой.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой делегации в ТКГ по Донбассу, принял участие в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут".

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В прямом эфире Кравчук вступил в спор с ведущей относительно переговоров по Донбассу.

Скабеева выразила возмущение, что членов бандформирований «Л/ДНР» Киев называет террористами. При этом она признала, что даже в Минских соглашениях ОРДЛО – это территория Украины и этот факт признал российский президент Владимир Путин.

"Слушайте своего президента", – сказал Кравчук Скабеевой.

Кравчук пригласил главарей боевиков в Киев договариваться с ним, а Скабеева предложила Зеленскому приехать в Донецк и Луганск. На эту реплику Кравчук ответил, что на оккупированных территориях Донбасса находятся куча иностранных наемников, которые приехали зарабатывать, из-за чего никто не сможет гарантировать безопасность.

«Не говорите, когда я говорю! Это у вас базар! Я не хочу базара», – говорил первый президент Украины, пытаясь донести свои мысли до пропагандистки Скабеевой.

Видео: 60 минут

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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