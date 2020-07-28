Кулеба призвал не выдумывать новых ограничений между странами из-за коронавируса

По словам главы МИД, важно сосредоточиться не только на борьбе с COVID-19, но и на борьбе за экономику.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции не надо выдумывать новых ограничений между государствами.

Читайте такжеКогда страны мира откроют границы для украинцев (обновляется)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Люблине (Польша) на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и Литвы Линасом Линкявичюсом.

"Относительно COVID-19, то мы, действительно, постоянно взаимодействуем друг с другом. Мы готовимся ко второй волне. Сколько бы этих волн ни было - очень важно сосредотачиваться не только на борьбе с COVID, но и на борьбе за наши экономики, за бизнесы наших стран и за межчеловеческие контакты", - сказал министр.

По его мнению, нужно понять, что коронавирус может прийти надолго. "И вместо того, чтобы придумывать новые ограничения - мы должны постоянно думать о том, каким образом помочь нашим предпринимателям, нашим гражданам жить и развиваться в условиях коронавируса. Это очень важно. Мы не должны позволить коронавирусу убить наши межчеловеческие контакты и наши экономики", - заявил Кулеба.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 28 июля, в Украине официально подтверждено 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за минувшие сутки.

Суточный показатель заболеваемости вошел в пятерку крупнейших за последний месяц: 25 июля заболело 1106 человек, 24 июля — 972, 27 июля — 948, 26 июля — 920.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram