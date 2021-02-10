Украинские власти следят за незаконными действиями России в оккупированном Крыму, где была начала вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V".
Об этом сообщил постпред президента на полуострове Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24".
"Нас прежде всего беспокоит, что российская вакцина не протестирована должным образом, мы не знаем, какие она может иметь эффекты, последствия для наших граждан. А все крымчане, которые были в Крыму на 2014 год, остаются нашими гражданами. Безусловно, мы следим за этой ситуацией", - заявил он.
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Кориневич рассказал, что в обязательном порядке начали вакцинировать военных, в том числе срочников из числа местных жителей.
"Среди военных процедура вакцинации является обязательной, вакцинируются военные разных частей, объединений. Есть информация о негативных последствиях для здоровья, ощущается головная боль, температура, слабость", - сказал Кориневич.
Также, по словам представителя президента, в обязательном порядке вакцинируются медики, студенты, школьники и, таким образом, Крым является площадкой для испытания вакцины.
"Государство-оккупант очень серьезно взялось за вакцинацию именно в Крыму. И учитывая то, что вакцина не протестирована, нас беспокоит, что по сути Крым является полигоном для тестирования вакцины", - сказал Кориневич.
Ранее Зеленский объяснил отказ Украины закупать российскую вакцину от COVID-19 тем, что "украинцы - не кролики", на них власть не имеет права экспериментировать.
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