В Совете Европы подчеркивают, что эффективная борьба с коррупцией и соблюдение независимости судебных органов и верховенства права должны проходить параллельно.

В Совете Европы выступили против законопроекта о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, который предусматривает прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в письме президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марина Мрчела председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

Они подчеркивают, что "эффективная борьба с коррупцией и соблюдение независимости судебных органов и верховенства права должны проходить параллельно".

"Не может быть эффективной борьбы с коррупцией без независимой судебной системы и уважения к верховенству права. Так же, не может быть независимой судебной системы и соблюдения верховенства права, когда коррупция является широко распространенным явлением", - говорится в письме.

Букиккио и Мрчела заявляют, что антикоррупционные усилия в Украине должны быть продолжены и активизированы в соответствии с Конституцией и международными обязательствами, и в частности, рекомендациями GRECO, которые "необходимо полноценно и эффективно внедрить без задержки". Эти рекомендации касаются преимущественно эффективной реализации принятых реформ.

"В этом контексте, независимость и беспристрастность антикоррупционных институтов должны быть обеспечены не только в законе, но и на практике", - говорится в письме.

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Также сказано, что Венецианская комиссия настаивает на важности борьбы с коррупцией в Украине, и особенно в судебной системе.

"Конституционный суд играет первостепенную роль стража Конституции, ее ценностей и арбитра при распределении ветвей власти", - отмечается в письме.

При этом, они полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, но также отмечают, что доверие к другим государственным институтам равнозначно важно.

"Доверие не означает отсутствие независимости, наоборот: Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общества, только если он действительно независим. Доверие надо заслужить. Но его можно заслужить только в рамках системы, которая уважает Конституцию и верховенство права", - говорится в письме.

"Прекращение действия мандата судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа распределения ветвей власти. Нарушение Конституции, даже если вероятно по веским основаниям, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства права", - отмечается в письме.

Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Виталий Саенко