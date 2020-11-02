Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Во фракции "Слуга народа" предлагают лишить финансирования Конституционный суд Украины.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под номером 4308.

Автором законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно перенесения бюджетного финансирования с Конституционного суда Украины на развитие образовательных программ) является народный депутат Галина Янченко (фракция "СН").

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Пока текста законопроекта на сайте ВР нет.

В то же время Янченко сообщила вFacebook, что зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишении КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа.

"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира", - подчеркнула депутат.

Она предлагает "109 млн грн, которые остались неиспользованными", направить "на более социально-полезные нужды, например, субвенции учебным заведениям на линии разграничения".

Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от "Слуги народа", среди прочего, будут обсуждать президентский проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.

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Автор: Надя Пришляк