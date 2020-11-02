Во фракции "Слуга народа" предлагают лишить финансирования Конституционный суд Украины.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под номером 4308.
Автором законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно перенесения бюджетного финансирования с Конституционного суда Украины на развитие образовательных программ) является народный депутат Галина Янченко (фракция "СН").
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Пока текста законопроекта на сайте ВР нет.
В то же время Янченко сообщила вFacebook, что зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишении КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа.
"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира", - подчеркнула депутат.
Она предлагает "109 млн грн, которые остались неиспользованными", направить "на более социально-полезные нужды, например, субвенции учебным заведениям на линии разграничения".
Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.
- Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
- Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от "Слуги народа", среди прочего, будут обсуждать президентский проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.
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