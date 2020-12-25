Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
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Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и вместе с тем позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.
Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.
"Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических устремлений, а также укреплению авторитета на международной арене", - отметили в Офисе президента.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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Конституционный кризис в Украине: что происходит
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.
- 29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении доверия к Конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.
- Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного Суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.
- 15 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции (№4470). За это решение проголосовали 300 народных депутатов.
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