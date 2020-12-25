Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и вместе с тем позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

"Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических устремлений, а также укреплению авторитета на международной арене", - отметили в Офисе президента.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении доверия к Конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного Суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.

15 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции (№4470). За это решение проголосовали 300 народных депутатов.

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Автор: Александр Топчий