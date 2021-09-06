По словам первого вице-спикера, изменения в Конституцию надо внести в части прав человека и гражданина.

Конституции Украины на каком-то этапе потребуется очень серьезный пересмотр.

Об этом заявил первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

"В целом я глубоко убежден, что Конституции на каком-то этапе потребуется очень серьезный пересмотр. И не только потому, что прошло 25 лет с момента ее внедрения. Даже авторы Конституции во время общения признают, что она выполнила ту функцию, которая на нее возлагалась, и поэтому в очень многих вопросах должна быть пересмотрена", - сказал вице-спикер.

По его словам, изменения надо внести в части прав человека и гражданина.

"Появился ряд новых прав, которых не было в то время, когда писалась Конституция. В частности это цифровые права, так называемые права пятого поколения. Поэтому их также нужно адекватно отразить", - сказал Стефанчук.

Также он напомнил, что ранее в Украине уже совершались попытки обновить Конституцию.

"Мы все прекрасно помним работу конституционной ассамблеи, Конституционной комиссии и целого ряда других консультативно-совещательных органов. Там собирались лучшие специалисты в сфере конституционного права, нарабатывали кое-где довольно качественные предложения, но дальше дело не шло", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что фактически сейчас действует Конституция 1996 года, которая держится как на подпоре в виде закона "О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины", принятом "на скорую руку" в 2014 году, и дальнейших изменениях 2016 и 2019 годов.

"Такая себе конструкция. И по прочности, и по юридической силе. Но это то, что мы получили в наследство от предшественников, которые именуют себя "профессиональными государственными деятелями", - считает Стефанчук.

Также первый вице-спикер рассказал о задачах межфракционного депутатского объединения "За конституционную реформу и эффективную власть".

"Самой важной задачей этого объединения, как я считаю, является прежде всего осовременивание Конституции Украины, удержание и укрепление действующей модели государственного устройства, расширение прав человека и гражданина, обеспечение их действенными гарантиями", - отметил Стефанчук.

Он считает, что есть существенные перспективы внедрения прав нового поколения, которые крайне необходимы в диджитализированном обществе. Также переосмысления требуют гарантии уже действующих прав. Помимо этого Стефанчук считает важным закрепить более реальные гарантии прав на приватность и репутацию лица.

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"Кроме того, я считаю, что должны быть пересмотрены уже те законопроекты (об изменениях в Конституцию, - ред.), которые были внесены в парламент в начале каденции. Там было много правильных и хороших инициатив, с которыми мы шли к людям. Это и предоставление народу права законодательной инициативы, и сокращение Рады до 300 человек, и закрепление на конституционном уровне пропорциональной системы, чтобы никому больше не чесались руки вернуть "феодальную" мажоритарку, и введение дополнительных оснований для увольнения депутатов и так далее. Поэтому думаю, что надо сделать пересмотр этих вопросов и обновить их актуальность", - сказал замглавы Рады.

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Автор: Александр Топчий