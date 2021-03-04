Закон возобновляет процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" № 1285-ІХ.

Читайте такжеЗеленский наложил вето на закон о проведении конкурсов на госслужбуОб этом сообщает пресс-служба президента. Закон возобновляет процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

Согласно закону, в течение шести месяцев со дня вступления в силу необходимо объявить конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об освобождении государственного служащего от должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа ) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым заместителем министра или его заместителями (если должность вакантна) отдельных полномочий министра.

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Автор: Наталья Ничишина