После широкомасштабного вторжения РФ взгляды украинцев кардинально изменились.

69% украинцев считают, которые понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Об этом свидетельствуют результаты опрос, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отмечается, что в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет путем объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

"После широкомасштабного вторжения взгляды украинцев кардинально изменились. На конец 2023 года большинство украинцев – 69% – придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Доля тех, кто видит углубление противоречий и раскол, сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определились со своим мнением", - говорится в результатах опроса.

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В КМИС проинформировали, что во всех регионах большинство населения считают, что украинцы преодолевают внутренние противоречия и идут по пути сплочения.

"Относительно больше таких на западе (74%) и в центре (39%). В то же время и на юге и востоке убедительное большинство видят сплочение в единую политическую нацию (соответственно, 66% и 65%)", - говорится в исследовании социологов.

Также, как пояснили социологи, независимо от языка общения дома большинство респондентов считают, что внутренние противоречия преодолеваются украинцами. Хотя среди украиноязычных респондентов доля таких респондентов несколько выше (75%), однако и среди русскоязычных респондентов большинство (60%) оптимистичны относительно единения украинцев.

Как проводился опрос

Опрос проведен с 29 ноября по9 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 1031 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Оптовка украинцев-детали

Количество украинцев, которые верят в то, что через 10 лет наше государство будет успешной страной в составе Европейского союза, уменьшилась.

"Мы действительно наблюдаем рост пессимистических настроений (с 5% до 19% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей). Однако подавляющее большинство украинцев (73%) все равно сохраняют веру, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС (в октябре 2022 года таких было 88%)", - говорилось в результатах опроса КМИС.

Также в Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, хотя все равно сейчас большинство населения оптимистично оценивают ситуацию.

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