Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что сегодня еще рано говорить о возможности расширения коалиции в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.
По словам Разумкова, он не участвует ни в каких переговорах по переформатированию коалиции.
Он отметил, что коалиция должна создаваться с какой-то целью.
"Пока предложений от коллег, которые бы четко определяли, зачем мы должны изменить сегодняшнее положение вещей, нет", - подчеркнул Разумков.
Он подчеркнул, что во фракции "Слуга народа" сейчас 245 народных депутатов, и "этого достаточно, чтобы действовала коалиция".
При этом глава ВРУ не исключает возможности расширения коалиции, хотя отмечает, что "на сегодня рано об этом говорить".
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