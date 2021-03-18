Председатель Верховной Рады уверяет, что во фракции "Слуга народа" достаточно депутатов для деятельности коалиции.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что сегодня еще рано говорить о возможности расширения коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.

По словам Разумкова, он не участвует ни в каких переговорах по переформатированию коалиции.

Он отметил, что коалиция должна создаваться с какой-то целью.

"Пока предложений от коллег, которые бы четко определяли, зачем мы должны изменить сегодняшнее положение вещей, нет", - подчеркнул Разумков.

Он подчеркнул, что во фракции "Слуга народа" сейчас 245 народных депутатов, и "этого достаточно, чтобы действовала коалиция".

При этом глава ВРУ не исключает возможности расширения коалиции, хотя отмечает, что "на сегодня рано об этом говорить".

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Автор: Надя Пришляк