Спикер парламента рассказал о жалобах коллег на то, что из-за неголосования им могут не выплатить зарплату.

В ближайшее время в Верховной Раде Украины будут рассмотрены инициативы по усилению ответственности за неперсональное голосование, возможно и введение штрафов.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в интервью журналу "Фокус".

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Он подчеркнул, что "кнопкодавство" стало исключением в стенах ВР IX созыва. "Но нужно сделать так, чтобы такого не было вообще. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают "кнопкодавство" практически нереальным", - сообщил Разумков.

По его словам, возможно, будет обсуждаться и введение штрафов. "Как оказалось, на депутатов это действует. Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", - сказал Разумков.

На вопрос: "Неужели жалуются условные Медведчуки и Порошенко - народные депутаты с многомиллионным состоянием", Разумков ответил: "Нет, они не приходили. Но было много тех, о ком вы даже не подумали бы.

Председатель ВР напомнил, что он сторонник того, чтобы народный депутат терял мандат, если он занимается "кнопкодавством". "Мы обращались в Конституционный суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи этого вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - добавил Разумков.

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Автор: Надя Пришляк