Ключевые решения в Киеве принимает не Кличко, а "смотрящий" Комарницкий - нардеп

По словам Александра Дубинского, Киевом последние годы управляет условное "акционерное общество", в которое входит десяток человек.

Ключевые решения в Киеве принимает не формальный мэр Виталий Кличко, а стоящие за ним старые коррупционеры, такие, как "смотрящий" Денис Комарницкий, экс-глава столичной ГАСИ Сергей Кучер и Степан Черновецкий.

Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Александр Дубинский.

"Кличко не является, по сути, мэром и, думаю для всех это уже очевидно, не принимает ключевые решения, которые и определяют происходящее в Киеве. Сейчас их принимает Денис Комарницкий, который относится сейчас к так называемым "смотрящим" за городом. Нелишним будет назвать и другие фамилии. Помимо Комарницкого, его бизнес партнерами являются Сергей Кучер и Степан Черновецкий - сын того самого Леонида Черновецкого", - пояснил Дубинский.

Он рассказал, какие суммы выводятся из столичного бюджета через коммунальные предприятия города.

"И когда называются фамилии Кличко, Тищенко и другие, мы должны понимать, что это все - шелуха. Потому что на самом деле Киевом сегодня управляют те же люди, которые управляли им при Черновецком. Это те самые люди, которые находятся в среднем менеджменте и контролируют все коммунальные предприятия Киева. Через которые уходят 20% его бюджета - это примерно 14 млрд гривен в год просто откатами. Эти же люди сегодня распределяют все строительные потоки. Это те же Черновецкие, Кучеры, Комарницкие и другие ребята, которые сегодня контролируют все стройки", - отметил парламентарий.

По его словам, Киевом последние годы управляет условное "акционерное общество", в которое входит десяток человек.

"Комарницкий на сегодня является связующим звеном между теневым менеджментом города и менеджментом публичным. При прошлой власти примерно 800 млн долларов ежегодно с Киева относилось в черную кассу. 400 млн - Кличко и компании, 400 - Порошенко. Сейчас, я думаю, все остается у Кличко. Но вы должны понимать, что это не один человек, это - "акционерное общество". В него входит с десяток людей, которые очень многие годы контролируют здесь стройки, коммунальные предприятия, КГГА, депутатские группы в Киевсовете. Кличко - это ширма, за которой стоят все эти старые коррупционеры. Которые уже по миллиарду долларов заработали на столице за последние 10 лет", - рассказал политик.

Затронул он и тему Подольско-Воскресенского мостового перехода, на котором фирма Дениса Комарницкого "освоила" 6 млрд гривен из бюджета столицы.

"6 млрд гривен изначально были выделены компании "Мостобуд Продиус". Но тендер для этой компании был отменен и переброшен на компанию "Эко-Буд-Трейд", связанную с фамилиями Тищенко, Комарницкого и Кучера. Эта компания является просто прокладкой, которая не строит вообще ничего. Она просто перераспределяет бюджетные деньги между подрядчиками. И я точно уверен, что Подольско-Воскресенский мост не будет достроен - они не могут его достроить, у них не хватает ни времени, ни ресурсов - слишком много украдено", - резюмировал Александр Дубинский.

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