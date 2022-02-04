Питання про намір висуватися Кличко назвав провокаційним і зазначив, що нині до наступних виборів ще два роки.

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко пообещал объявить о своих намерениях по баллотированию в президенты после объявления соответствующих выборов. Он не опроверг своего возможного участия в президентских выборах.

Об этом он заявил, общаясь со СМИ после съезда партии "УДАР" в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

Вопрос о намерении выдвигаться Кличко назвал провокационным и отметил, что сейчас до следующих выборов еще два года.

"Это не более чем манипуляции в печати. Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов... Этот вопрос, я убежден, можно будет задать через год и получить ответ", – сказал он.

Также Виталий Кличко заявил, что политическая сила в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно.

В свою очередь, руководитель исполкома партии Артур Палатный дал понять, что "УДАР" намерен выдвигать своего представителя и для участия в следующих выборах президента Украины.