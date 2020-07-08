Кличко и Комарницкий должны быть привлечены к ответственности за разграбление бюджета Киева - нардеп

Народный депутат Александр Дубинский потребовал от Национального антикоррупционного бюро привлечь к уголовной ответственности мэра Киева Виталия Кличко и “смотрящего” Дениса Комарницкого, виновных в разворовывании средств из бюджета столицы, в том числе и в ходе строительства Подольского мостового перехода.

Об этом сообщается на сайте Дубинского.

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Так, 6 июля он подал соответствующее заявление на имя директора НАБУ Артема Сытника. В этом документе приводятся факты журналистских расследований, доказывающие отмывания денег через подставные компании. В том числе через ООО «Эко-буд-трейд» (ЕДРПОУ 39532133) и ЧП «Экспрес-К» (ЕДРПОУ 24383879).

По данным парламентария, активное участие в вымывании средств городского бюджета принимали мэр Киева Виталий Кличко и бывший сопредседатель фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете 6 созыва Денис Комарницкий, которого в журналистских расследованиях сейчас называют “смотрящим” по Киеву.

В них же подчеркивалось, что компании, контролируемые Комарницким (участниками являются подставные лица), последние 4 года регулярно выигрывали тендеры по госзакупкам на огромные суммы. Заказчиками же были крупные киевские коммунальные предприятия: КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоинвестбуд-УКБ», КП «Дирекция путетранспортных сооружений г. Киева».

В случае со строительством Подольского мостового перехода имели место два тендера, которые выиграло ООО «Эко-буд-трейд», заключившее договор генподряда №11/04-1 от 11 апреля 2017 года:

участок от дамбы Русановских садов до бульвара Перова в г. Киеве должны были достроить за 1,77 млрд грн до конца 2019 года;

участок над Днепром — за 4,33 млрд грн до конца 2021 года.

Общая стоимость работ по двум госзакупкам изначально составляла 6,1 млрд грн. Но позже ее увеличили на 444,6 млн. грн, в связи с чем заключалось допсоглашение.

“Непосредственно ООО «Эко-буд-трейд» работы не осуществляет, потому его контракты имеют признаки фиктивности. Эта и другие подозрительные компании всплывали в «понятийных» протоколах и меморандумах, о которых писали СМИ. Потому предприятия беспрепятственно получали решения КГГА по выделению площадок, меняли их целевое назначение, и все это щедро финансировалось, что может служить подтверждением подкупа должностных лиц в органах государственной власти. Речь может идти о правонарушениях по ряду статей Уголовного кодекса”, - сообщает сайт Дубинского.

Речь идет о следующих статьях:

ст. 191 - присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления властью;

ст. 364 - злоупотребление властью либо служебным положением;

ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом;

ст. 369 - предложение, обещание либо предоставление неправомерной выгоды служебному лицу.

“Расследования по этим и прочим коррупционным статьям должны вестись НАБУ”, - подчеркнул Александр Дубинский.

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