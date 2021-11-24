Ранее у него забрали наградное оружие.

В Министерстве образования и науки Украины говорят, что не лишали народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву степени кандидата наук.

Об этом они сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.

"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 апреля нардеп Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

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Кива защитил диссертацию

На защиту кандидатской диссертации Киви не пускали журналистов "без аккредитации", а трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива сказал, что теперь "научное сообщество стало сильнее".

СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили.

Автор: Людмила Жерновская