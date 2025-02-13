Кит Келлогг намерен встретиться в Украине с правительственными чиновниками и частными гражданами.

Помощник президента Дональда Трампа и специальный президентский представитель по вопросам России и Украины Кит Келлогг 13-22 февраля совершит визит в Германию, Бельгию и Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

В частности, Келлогг отправится в Европу с целью "продвижения цели президента Трампа по обеспечению мира через силу в Украине и отстаивания национальных интересов безопасности Соединенных Штатов Америки".

В Германии Келлогг будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, а в Бельгии посетит штаб-квартиры НАТО и Евросоюза в Брюсселе, где он будет работать с союзниками и партнерами из Европы, которые готовы взаимодействовать с США для прекращения войны России против Украины и восстановления стабильности на континенте.

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"В Украине, он встретится с правительственными чиновниками и частными гражданами, которые мужественно держатся почти три года", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что президент Трамп четко подчеркнул, что боевые действия должны прекратиться, и США готовы поддержать долговременное решение.

"Специальный президентский представитель Келлогг настроен осуществлять жесткую дипломатию для достижения цели президента", - отмечается в сообщении.

Визит Кита Келлогга в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Келлогг посетит Украину уже на следующей неделе, а именно 20 января.

Недавно издание Semafor со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с переговорами, утверждало, что Келлогг сообщил союзникам, что готовит различные варианты прекращения войны в Украине, которые должен представить президенту Дональду Трампу.

Также Келлогг разъяснил позицию относительно проведения выборов в Украине. В частности, проведение президентских выборов является признаком демократического государства, но Украина не должна это делать до прекращения боевых действий, поскольку это противоречит Конституции страны.

В то же время в МИД раскрыли детали визита Келлогга в Киев. В Украине намерены донести до представителя Трампа подробную информацию о состоянии дел на фронте, об украинском видении путей к справедливому и всеобъемлющему миру.

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