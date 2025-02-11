Он имел встречи с европейскими министрами.

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлогг обсудил с послами и министрами ряда стран прекращение войны России против Украины.

В микроблоге X он сообщил, что говорил с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, послами Италии и Великобритании, а также с советником британского премьер-министра по нацбезопасности. "Рады познакомиться для обсуждения важных вопросов по прекращению войны в Украине. Соединенное Королевство является важным партнером в этих усилиях", - добавил он.

Во время встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским они обсуждали шаги для обеспечения устойчивого мира в Украине и Европе. Сам министр отметил, что Келлогг интересовался взглядом Праги на российскую агрессию:

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"Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, что Чехия заинтересована в том, чтобы Россия больше никогда не решилась напасть на своего соседа".

Келлогг едет в Украину

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга специальным представителем по Украине и России.

Известно, что он должен прибыть в Украину после участия в Мюнхенской конференции. По данным СМИ, его ждут в Киеве 20 февраля.

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