По данным следователей, чиновник вымогал 38,2 тыс. долларов от представителя коммерческой структуры за разрешение на размещение рекламы.

СБУ задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов частного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал".

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник вымогал 38,2 тыс. долл. у представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласование разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, которые обслуживает "Киевводоканал".

Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере 9,1 тыс. долларов.

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Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14,7 тыс. долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранта о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сегодня в "Киевводоканале" заявили, что сотрудники СБУ проводят обыск в главном офисе компании.

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Автор: Инна Андалицкая