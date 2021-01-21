"Киевводоканал" заявил об обысках в головном офисе / фото instagram.com/securityservice_ukraine
Компания "Киевводоканал" заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в ее главном офисе.
Об этом сообщается на странице "Киевводоканала" в Facebook.
"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это разрешит следствие", - отмечают в компании.
фото facebook.com/vodokanal
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