Следственные действия проводят сотрудники столичного управления СБУ.

Компания "Киевводоканал" заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в ее главном офисе.

Об этом сообщается на странице "Киевводоканала" в Facebook.

"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это разрешит следствие", - отмечают в компании.

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Автор: Инна Андалицкая