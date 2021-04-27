У россиянина есть три дня, чтобы уехать из Украины.

МИД Украины объявил консула Генерального консульства РФ в Одессе нежелательным лицом, он должен покинуть территорию страны до 30 апреля.

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Таким образом украинская сторона ответила на недружественный шаг России - объявление сотрудника Посольства Украины в Москве «persona non grata».

Спикер МИД Украины опроверг заявления российской стороны о якобы причастности украинского дипломата к деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Отмечается, что решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и устоявшуюся дипломатическую практику.

Россия выслала украинского консула

19 апреля в МИД напомнили Посольству РФ в Киеве, что один из советников этого дипучреждения должен покинуть Украину в течение 72 часов.

Такое решение было принято в ответ на действия России, которая выслала консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, задержанного 16 апреля сотрудниками ФСБ. В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.

21 апреля российский дипломат, объявленный нежелательным лицом, покинул территорию Украины.

26 апреля, на сайте российского МИДа сообщалось, что Россия объявила "persona non grata" сотрудника посольства Украины в Москве.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник Посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля", - говорится в сообщении.

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Автор: Дмитрий Захаров