Соответствующая петиция авторства адвоката Александра Дрижанова зарегистрирована на сайте президента.

Президента Владимира Зеленского просят присвоить Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу, который умер от осложнений после COVID-19, звание "Герой Украины".

Читайте такжеЗеленский назначил главу Запорожской ОГА: что о нем известноПетицию "О присвоении звания Героя Украины Харьковскому городскому голове Геннадию Адольфовичу Кернесу (посмертно)" разместил на сайте президента адвокат Александр Дрижанов.

"Пользуясь своим правом обращения к президенту Украины, обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о присвоении Геннадию Адольфовичу Кернесу высшей государственной награды - Героя Украины (посмертно), как самому лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства, и за весомый вклад в развитие органов местного самоуправления", - говорится в петиции.

Петиция создана 17 декабря. В настоящее время ее подписали 578 человек. Для рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписей.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

17 декабря в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что в Харькове в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса объявлен трехдневный траур.

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Автор: Дмитрий Хилюк