Секретарь СНБО отметил, что, со своей стороны, в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности.

Как передает пресс-служба СНБО, об этом он заявил, комментируя начало стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", которые РФ проводит с 21 по 26 сентября.

"Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что, со своей стороны, в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020".

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Военные учения России у границ Украины

Российские военные стратегические учения "Кавказ-2020" состоятся 21-26 сентября.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, во время учений будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в "совместных операциях по локализации и решению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму". Планируется участие военных контингентов 9 иностранных государств, и еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей.

По словам Шойгу, основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук (Астраханская область), а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Украина в ответ на проведение Россией учений «Кавказ-2020» в последней декаде сентября проведет командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020". Во время учений планируется проверить способность Генерального штаба Вооруженных сил в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО и организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил стран НАТО.

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Автор: Константин Гончаров