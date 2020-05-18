Катастрофа самолета МАУ: в МИД допускают подачу иска в Международный суд ООН против Ирана

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что, если переговоры с Ираном зайдут в тупик, то придется обращаться в международные арбитражи.

В Министерстве иностранных дел не исключают, что Украина будет обращаться в Международный суд ООН с иском против Ирана из-за сбивания самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

«Трек, о котором я еще не упомянул, - это переговоры относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина. Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан и Украина», - сказал Енин.

Он надеется, что на днях утвердят как состав делегации Украины, так и соответствующие директивы, которые позволят нам приблизиться к началу переговоров.

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«Мы рассчитываем на утверждение состава делегации и соответствующих директив. Кроме того, мы находимся в активном взаимодействии с нашими партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана в том, чтобы сформировать единую позицию в переговорах с иранской стороной», - заявил Енин.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбивании самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные «правильно» сделали, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе МИД, Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбивания украинского лайнера.