Иран предложил Украине "меморандум о взаимопонимании" из-за сбития самолета МАУ

Документ предусматривает, что Украина и семьи погибших должны признать "человеческую ошибку" и не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана.

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании в деле о сбитии украинского самолета над Тегераном, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права обращаться в суды.

Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода, Радио Фарда.

Согласно сообщению, Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовных дел и судебных разбирательств против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

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В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока что не ответили.

Эксперт по авиационному праву Андрей Гук в комментарии "Радио Свобода" заявил, что, предлагая такие отдельные договоренности Украине, Иран может пытаться создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе.

Кроме того, по его словам, то, что Иран указывает на "человеческую ошибку" как причину катастрофы, не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за то, что произошло.

По словам Гука, вопрос о том, готов ли Иран выплачивать компенсации семьям погибших и авиационной компании, которая владела самолетом, останется без ответа, если Украина примет позицию Ирана, изложенную в проекте документа.

Другими словами, говорит эксперт, Иран считает расследование "человеческой ошибки", которая, возможно, привела к трагедии, и все соответствующие судебные процедуры - внутренним делом, которое следует расследовать исключительно в Иране.

Кроме того, проект меморандума предусматривает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных "черных ящиков", но только если он признает, что не может сам этого сделать. Но до сих пор, по словам Гука, было понятно, что Иран не сотрудничает в этом плане и не способен или не желает расшифровывать данные с бортовых самописцев.

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В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений относительно идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания, подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

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4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

23 марта представители Украины и Ирана согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины".