Полетят кресла: Зеленский обещает "кадровые выводы" относительно губернаторов после пандемии

В Украине зарегистрировано 19 тыс. 230 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 354 новых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что кадровые выводы относительно председателей областных государственных администраций будут сделаны после завершения борьбы с COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Что касается губернаторов, все выводы по ним - после того, как мы закончим COVID-19... Сразу после COVID-19 будут решительные шаги", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 мая в Украине зарегистрировано 19 тыс. 230 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 354 новых.