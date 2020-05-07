Арахамия объяснил важность возвращения парламента к работе в обычном режиме

Депутат пояснил , что на заседаниях можно будет спокойно рассматривать законопроекты, которые не связаны с коронавирусом, но также важны.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как предлагается организовать работу парламента с 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед сегодняшним внеочередным заседанием Верховной Рады, отвечая на вопрос относительно заявлений о намерениях вернуться к обычному режиму работы парламента с 18 мая.

Арахамия объяснил, что это "технические" вопросы.

"Я думаю, что Верховная Рада будет более-менее работать в том виде, как она работает сейчас. Но почему важно очередное против внеочередных (заседаний ВР - УНИАН)... Для того, чтобы не спекулировать этой внеочередностью (рассмотрения законопроектов - УНИАН) давайте тогда выйдем в дежурный режим работы. В таком же карантинном режиме, но в дежурном режиме", - сказал он.

В таком случае, пояснил депутат, на заседаниях можно будет спокойно рассматривать законопроекты, которые не связаны с коронавирусом, но также важны.

"Это будет сбалансированная работа парламента в нормальном состоянии, но со всеми мерами безопасности, как мы и сейчас это делаем", - сказал Арахамия.

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Он уточнил, что речь идет о возвращении парламента к работе по календарному плану, в классическом режиме, с проведением по понедельникам заседаний Согласительного совета.

Вместе с тем, по словам Арахамии, заседания комитетов планируется продолжить проводить в режиме видеоконференций, потому что "все привыкли".

В то же время Арахамия пожалел, что депутаты не поддержали законопроект о возможности дистанционного голосования.

Как сообщал УНИАН, Арахамия зарегистрировал в парламенте проект постановления об организации работы Верховной Рады (№3434), которым предусматривается, что депутаты с 18 мая будут работать в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии.

17 марта депутаты внесли изменения в календарный план проведения третьей сессии, которыми предусмотрено, что на период карантина они будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), а на заседание собираться при необходимости для решения неотложных вопросов, связанных с ситуацией в Украине.