У него есть четкое понимание, почему надо помогать украинцам.

Бывший вице-президент США Майк Пенс совершил неожиданный визит в Украину и посетил те места в Киевской области, где во время оккупации продолжались массовые убийства украинцев.

Отмечается, что во время поездки в Украину Пенс встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщает NBC News.

"Приезд сюда как частного лица, возможность воочию увидеть героизм украинских солдат ... увидеть героизм людей в Ирпене ... увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения", - сказал он.

У него есть четкое понимание, почему надо помогать украинцам.

"Если Россия одержит победу, то вторая половина 21-го века может выглядеть намного хуже, чем первая половина 20 - го века", - намекнул он на сходство Путина и Гитлера.

Пенс также посетил города Мощун, Буча и Ирпень в Киевской области, которые пострадали от российской оккупации в начале вторжения.

"Это лишь укрепляет мою решимость выполнять то, что должен сделать, продолжать призывать к мощной поддержке со стороны Америки наших украинских друзей и союзников", - заявил Пенс.

Визиты иностранных гостей в Украину

Шведская эко-активистка Грета Тунберг приехала в Украину и провела пресс-конференцию вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком. Вместе с Гретой в Украину прибыли экс-вице-премьер Швеции, бывший еврокомиссар по окружающей среде Маргот Вальстрем, экс-президент Ирландии, экс-глава Международного института окружающей среды и развития Мэри Робинсон и вице-президент Европарламента Хейди Хаутала.

Президента Польши Анджея Дуду заметили на железнодорожном вокзале Киева. Он прибыл в столицу Украины с не анонсированным визитом в День Конституции, 28 июня.

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