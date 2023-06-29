Пресс-конференция посвящена результатам первого заседания новосозданной международной рабочей группы по экологическим преступлениям России.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг приехала в Украину и проводит пресс-конференцию вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Вместе с Гретой в Украину прибыли экс-вице-премьер Швеции, бывший еврокомиссар по окружающей среде Маргот Вальстрем, экс-президент Ирландии, экс-глава Международного института окружающей среды и развития Мэри Робинсон и вице-президент Европарламента Хейди Хаутала.

Пресс-конференция посвящена результатам первого заседания новосозданной международной рабочей группы по экологическим преступлениям России.

"За подрыв Каховской ГЭС и экоцид Россия должна дорого заплатить. Для преодоления экологических последствий должен быть создан действенный механизм и это часть Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Сегодня Президент встретился членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, которая будет работать над тем, чтобы оценить последствия войны для окружающей среды – как уже существующие, так и будущие; разработать рекомендации по наказанию государства – агрессора за экологические преступления", - написал глава Офиса президентра Андрей Єрмак.

Во встрече также приняли участие Генеральный прокурор Андрей Костин, заместитель руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма, советница руководителя Офиса президента Дария Заривна.

Высказывания Греты Тунберг о войне в Украине

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в украинской акции под представительством ООН в немецком Бонне и выразила поддержку украинцам на фоне трагедии с уничтожением россиянами Каховской плотины. Известная экоактивистка заявила, что Россию нужно остановить.

Ранее экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв дамбы Каховской ГЭС и заявила, что готова давить на соответствующие организации для помощи Украине.

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