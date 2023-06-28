Политик примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднику.

Президента Польши Анджея Дуду заметили на железнодорожном вокзале Киева. Он прибыл в столицу Украины с не анонсированным визитом в День Конституции, 28 июня.

Отмечается, что глава польского государства обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд вопросов, в том числе и ситуацию на фронте и угрозу российского теракта на Запорожской атомной электростанции.

"В ходе переговоров с президентом Зеленским проведет консультации по поводу текущей ситуации на фронте, в том числе угрозу теракта России за Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО", - говорится в сообщении Канцелярии президента Польши в Twitter.

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Также он примет участие в праздновании Дня Конституции Украины.

День Конституции Украины 2023 - главные новости

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования 27-й годовщины с момента вступления в силу Конституции страны отметил, что украинские граждане ценой собственных жизней и самопожертвования в войне с российскими захватчиками борются за права и свободы, закрепленные в Конституции Украины.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

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