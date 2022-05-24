Французский министр выступила за постепенное введение нефтяного эмбарго.

Франция настаивает на принятии в ближайшее время шестого пакета антироссийских санкций и усилении поддержки Украины.

Об этом заявила глава МИД страны Катрин Колонна в ходе совместной пресс-конференции с немецким коллегой в Берлине, пишет CNN.

"Мы должны быстро принять шестой пакет санкций, который будет предусматривать постепенное прекращение импорта российской нефти", - заявила Колонна, назначенная на эту должность на прошлой неделе.

Она добавила, что "оптимистична" в отношении одобрения пакета санкций несмотря на противодействие таких стран как Венгрия.

"Мы должны продолжать, потому что именно в этом единстве наша сила", - подчеркнула дипломат.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что только одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Глава МИД ожидает от Евросоюза шагов, чтобы устранить беспокойство Венгрии и в конечном итоге ввести нефтяное эмбарго против РФ.

Шестой пакет санкций ЕС против России до сих пор заблокирован. Он предусматривает в частности эмбарго на российскую нефть. Решение блокирует Венгрия, которая зависит от российского сырья на 43%.

Введение санкций ЕС требует одобрения всех его 27 стран-членов. Сейчас правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокирует его, ссылаясь на большую зависимость от российской нефти. Эмбарго будет равносильно "ядерной бомбе, сброшенной на венгерскую экономику", заявлял премьер Венгрии Орбан.