В День памяти защитников Донецкого аэропорта постоянный представитель Украины при ООН напомнил, как в свое время на заседании Совбеза РФ оправдывала агрессию против нашей страны.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, как Россия оправдывала свою агрессию против Украины на заседании Совбеза. И делал это тогдашний постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

Кислица рассказал, как ныне покойный Чуркин когда-то пытался оправдать действия России наличием "копии оригинала заявления" Януковича, обратившегося к РФ с просьбой использовать ее ВС в Украине. Об этом сообщает "Укринформ".

Как отметил постпред Украины при ООН, позже Дмитрий Песков заявил, что письма Януковича не было.

"То есть посол Путина (Чуркин, — УНИАН.) на весь мир заявил, что письмо Януковича существовало, а рупор Путина (Песков, — УНИАН.) – что не было никакого письма", — отметил Кислица.

Украинский дипломат напомнил, что незадолго до этих возражений Пескова Чуркин умер - "то ли отравился, то ли сердечный приступ произошел".

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Напомним, постпред России в ООН Чуркин умер 20 февраля 2017 года. Он известен своими скандальными высказываниями об аннексии Крыма и конфликте на Донбассе.

Так, Чуркин на заседании Генассамблеи ООН заявлял, что Крым вообще не должен быть в составе Украины и апеллировал к положению Устава ООН о праве народов на самоопределение, когда речь идет о референдуме в Крыму.

Также 3 февраля 2017 года во время заседания Совбеза ООН поспред России заявил, что обстрелы на Донбассе могут прекратиться, если украинская власть воспользуется "политической альтернативой". Кроме того, он обвинял Украину в невыполнении Минских соглашений, заявляя, что во всем виноваты "радикалы".