Чуркин обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и считает, что во всем виноваты "радикалы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил на заседании Совбеза ООН.

«Те инструменты, которые предлагались ОБСЕ для урегулирования кризиса, включая швейцарскую «дорожную карту» оказались не реализованными в первую очередь из-за нежелания Киева искать решения на путях инклюзивного диалога с различными регионами и здравыми политическими силами, повестку дня позволили диктовать «радикалам», - считает он.

«В этом видится причина не только полного раздора в экономической и политической жизни Украины, но и невыполнение Киевом ряда ключевых положений Комплекса мер, согласованного в Минске лидерами «нормандской четверки», - убежден постпред РФ в ООН.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.