Чуркин заявил о "политической альтернативе" обстрелам на Донбассе

Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Украинская правда.

"Метр за метром отвоевывайте, пожалуйста… Вот сколько должно людей погибнуть, чтобы они метр за метром прошли от Авдеевки до украинской границы? Сколько солдат украинских должно погибнуть и мирных граждан? И это в условиях, когда существует политическая альтернатива, согласованная с участием президента Порошенко два года назад", - заявил Чуркин.

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"Надеюсь, наше сегодняшнее откровенное обсуждение позволит тем, кто действительно хочет урегулирования кризиса в Украине, более объективно взглянуть на вещи в Украине и подтолкнуть Киев к тем шагам, без которых не будет установлен мир. А это было бы трагично, если бы та ситуация, с которой мы столкнулись в последние 2-3 года, затягивалась", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания Совбеза ООН показал представителю России фото погибшего украинского военного Андрея Кизила и сказал: "Посмотрите в его глаза, вы его убили!".

Также Ельченко отметил, что это не Порошенко поставляет оружие террористам на Донбассе. "Российское оружие убивает украинцев и российские наемники приезжают на восток Украины зарабатывать деньги на убийствах", - заявил постпред Украины.