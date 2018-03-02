Янукович о письме к Путину: просил ввести в Украину "полицейских-миротворцев"

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

Экс-президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, заявил, что в 2014 году просил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность ввести в Украину «полицейскую миротворческую миссию».

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

Читайте также"С Путиным за 4 года встречался считанные разы": Янукович пожаловался, что у Путина нет на него времени«Путину я написал не письмо, я написал Путину обращение такое же, какое я написал 22 февраля в Донецке, обращение к трем государствам-подписантам мирного соглашения, его гарантам. Аналогичное письмо я написал президенту России Путину, только разница была в том, что в этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, а я ссылался на Договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. Я предложил провести консультации в соответствии с положениями этого договора. Я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций введения полицейской миротворческой миссии», - утверждает Янукович.

«Кроме этого, второй вопрос, с которым я обратился к Путину: проинформировать мировое сообщество, что произошло в Украине. У меня не было такой возможности, и они были очень ограничены», - добавил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН на то время представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу применить российские вооруженные силы «для защиты населения Украины».

"...обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой применить вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", - процитировал Чуркин письмо Януковича.

"Действия России в Украине полностью адекватные и легитимные", - заявил Чуркин.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на применение российских вооруженных сил в Украине «с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране».

Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.