Уволить главу ОВА теперь должен президент, подписав соответствующий указ.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиты.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Микиты Виктора Федоровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации", - отметил Мельничук. Видео дня

Уволить главу ОГА теперь должен президент, подписав соответствующий указ. Кто возглавит Закарпатскую ОГА, пока неизвестно.

Что известно о Викторе Миките

Никита родился 4 февраля 1979 года в Закарпатской области. С 2003 года работал в правоохранительных органах. В частности, был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области и занимал ответственную должность в центральном аппарате СБУ. В 2015-2018 годах - руководитель спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью, в 2018-2021 годах - руководитель спецподразделения СБУ Запорожской области по борьбе с организованной преступностью. В 2021 году - первый заместитель начальника ГУ СБУ.

10 декабря 2021 года назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации. 24 февраля 2023 года стал начальником Закарпатской областной военной администрации в соответствии с указом президента о создании военных администраций.

Недавно Никита принял участие в открытии в Будапеште первой государственной двуязычной средней школы и гимназии для украинских детей. Учебное заведение основано по результатам договоренностей президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече в Киеве. Тогда Зеленский подчеркивал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны о поддержке этого проекта.

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