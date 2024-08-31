Образовательный процесс будет осуществляться на украинском языке с 1 по 12 классы.

В Будапеште сегодня открыла свои двери первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских детей.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, финансирование учебного заведения осуществляется за счет средств государственного бюджета Венгрии.

"Образовательный процесс будет осуществляться на родном украинском языке с 1 по 12 классы, а программа будет включать изучение венгерского и английского языков как иностранных", - говорится в сообщении ведомства.

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В МИД отметили, что учебное заведение основано по результатам договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече в Киеве. Тогда Зеленский подчеркивал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны о поддержке этого проекта.

Длительную подготовительную работу для открытия школы осуществило украинское общество "Дом украинских традиций" (Венгрия), которое взяло на себя управление учебным заведением.

Участие в открытии школы в Будапеште приняли Председатель Закарпатской областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Виктор Микита, Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина и Посол МИД Украины по вопросам мирового украинства Марьяна Беца.

Украинско-венгерские отношения

Как сообщал УНИАН, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Орбан приехал в нашу страну впервые с начала полномасштабного вторжения.

Переговоры относительно визита были длительными. Главной темой, как анонсировали СМИ, станет вопрос прав венгероязычного меньшинства в Украине, которое проживает на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.

В тот же день, 2 июля, Зеленский и Орбан провели переговоры. После встречи они сделали короткие заявления для прессы.

Орбан сказал, что были проведены конструктивные переговоры. По его словам, встреча с Зеленским "уже давно назрела", потому что "есть много таких вопросов между нашими странами, которые надо урегулировать, о которых мы вели переговоры во время предыдущих лет". Премьер сказал, что прибыл в Киев с целью "продвинуться вперед". Между прочим он сообщил, что с радостью воспринял инициативу Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии. Сейчас многие украинские дети учатся в венгерских школах.

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