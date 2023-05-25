Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, как будут помогать ветеранам.

После победы Украины в войне количество людей, которые будут нуждаться специальной помощи, превысит 4 миллиона человек. Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

По ее словам, сейчас необходимо создать предпосылки для надлежащей встречи защитников, их возвращения к мирной жизни, адаптирования и тому подобное.

Лапутина отметила, что по состоянию на 24 февраля 2022 года в электронном реестре насчитывалось около полумиллиона участников боевых действий, лиц с инвалидностью, членов семей погибших.

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"Сейчас мы прогнозируем, что после победы эта цифра превысит 4 миллиона человек", - сказала Лапутина.

Сейчас разрабатывается пилотный проект "Института помощника ветерана", который будет запущен в четырех регионах Украины - Львовской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях.

Лапутина объяснила, почему именно выбраны эти области.

Днепр - это прифронтовой, промышленный регион, который имеет много воинских частей. То есть, на Днепропетровщине еще с 2014 года - большой опыт взаимодействия с участниками боевых действий. Львовщина имеет мощную реабилитационную систему, сейчас в этом регионе восстанавливаются многие украинские военные.

"Винница тоже имеет определенные рекреационные возможности, также там есть соответствующие учреждения, которые помогут обучить помощников ветеранов. Николаев - это фронтовой и прифронтовой регион, где много военных и их семей", - сказала министр.

Она добавила, что в указанных областях будет создан "Центр ветеранского развития".

Функции помощников будут заключаться в сопровождении военного, начиная, условно говоря, с автобусной станции. То есть, соответствующий специалист встретит военного, поможет устроиться в определенном жилье, получить необходимые документы, трудоустроиться и тому подобное.

"Среди военных есть люди, которые потеряли жилье, работу, семью. Гражданскую жизнь им нужно начинать с нуля", - пояснила Лапутина.

Политика в отношении ветеранов в Украине

В начале года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году появится масштабная программа поддержки ветеранов войны. Она будет включать в себя четыре ключевые потребности. Среди них: экономическая независимость, возможность военной карьеры, обеспечение ветеранов жильем, медицинские услуги.

В конце апреля стало известно, что на гранты для ветеранов по программе "собственное дело" более 50 украинских защитников запросили грантовые средства на 21 млн грн. В частности, максимальную сумму гранти для развития собственного бизнеса (1 млн грн) запросили 5 человек, еще 15 заявлений поступило от родственников ветеранов на грант до 500 тыс. грн.

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