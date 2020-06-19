Кабмин без иммунитета во времена экономического шторма

Дмитрий Шварц

Верховная Рада отказалась утвердить доработанную программу действий правительства, тем самым оставив членов Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем без годового иммунитета от отставки.

Итоги многонедельной эпопеи с обсуждением, доработкой и отклонением программы правительства видятся вполне логичными, если учесть, что за день до голосования лишь пять членов профильного парламентского комитета по вопросам экономического развития поддержали правительство.

Хотя стоит отметить, что для утверждения программы не хватило всего девятнадцать голосов народных избранников. При этом из пропрезидентской фракции «Слуга народа», состоящей из 248 депутатов, в поддержку правительства высказалось только 176 парламентариев.

Таким образом, правительству не удалось за две недели убедить Верховную Раду в состоятельности своего видения развития страны – именно такой срок дал парламент для доработки «школьного реферата», как прозвали депутаты первый вариант программы, изложенный на восьми страницах.

Правительству нужно соблюсти ритуал для получения годового иммунитета от отставки

Теперь она представляла собой более увесистое произведение на 85 страницах, но этого оказалось недостаточно.

При этом все прекрасно понимают, что такие программы играют скорее формальную роль. Правительству нужно соблюсти ритуал для получения годового иммунитета от отставки. Цели и пути их достижения, изложенные в этих документах, часто носят абстрактный характер или вообще не имеют ничего общего с реальностью.

Для примера можно вспомнить программу деятельности предыдущего правительства, которое возглавлял Алексей Гончарук.

Тот документ был, мягко говоря, очень оригинальным в плане поставленных целей. К примеру, у Министерства здравоохранения они были следующие: «люди меньше болеют», «люди, которые заболели, быстрее выздоравливают», «люди живут дольше».

Более того, Гончарук и его министры уверяли, что за пять лет украинская экономика вырастет как минимум на 40 процентов. Такие цифры и осенью прошлого года выглядели нереальными, хотя ситуация была намного благоприятнее. А сейчас они могут вызвать разве что ухмылку.

Но для утверждения той программы вполне хватило доброй воли президента Владимира Зеленского, а его фракция в парламенте дала 225 голосов. За программу Кабмина Шмыгаля проголосовали уже на пять десятков «слуг народа» меньше, что наводит на определенные мысли.

Кстати, нужно отметить, что при нынешней конфигурации власти прописанный законом правительственный иммунитет не дает на самом деле никаких гарантий.

Правительство Гончарука могло бы спокойно работать вплоть до октября этого года, но в январе случился «кассетный скандал», после которого премьер в первый раз подал в отставку.

Тогда неприятную ситуацию вроде бы замяли, а президент дал главе Кабмина «второй шанс». А уже в начале марта, когда проблемы в экономике стали явными, Гончарука убедили во второй раз написать заявление, а Рада отправила восвояси его и практически весь состав правительства.

До этого Гончарук много раз заявлял, что не держится за власть, потому, когда представился случай, достаточно безропотно уступил должность, вокруг которой в Украине постоянно ведутся серьезные баталии.

Представляя на этой неделе доработанную программу деятельности правительства, Денис Шмыгаль также клятвенно заверил, что «никакой иммунитет» ни ему, ни его команде не нужен, а положительное голосование станет признаком доверия между двумя высшими органами разных ветвей власти.

Акт «доверия» не случился.

При этом никто не знает, как поступит нынешний премьер, если в течение ближайшего года случится обострение кризиса, а тому же главе государства, который является вершителем судеб чиновников, захочется усадить на его место другого человека. Откажется ли Шмыгаль от своей должности «по просьбе» из Офиса президента?

Если говорить о сути самой программы, то можно сослаться на мнение главы того же комитета по вопросам экономразвития Дмитрия Наталухи. По его словам, меморандум о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом фактически делает невозможным её выполнение. Программа Кабмина по сути объявляет политику «экономического национализма», тогда как программа МВФ явно таких действий не предусматривает.

А если вспомнить последние несколько месяцев украинской действительности, то сводки о количестве новых зараженных COVID-19 и помощь беднеющему отечественному малому бизнесу явно для правительства не были главной проблемой. Ею была неопределенность относительно сроков утверждения новой программы сотрудничества с МВФ и первого транша по ней. Без этого спасательного круга отечественная экономика явно рисковала накрениться и начать свое погружение на дно.

Но вот первый транш пятимиллиардной программы - вожделенные 2,1 млрд долларов Украине все-таки выделили, а к ним в довесок наша страна получит связанные с траншем МВФ кредиты других международных институтов.

Оставшиеся по программе Фонда 2,9 млрд долларов разделены на четыре равных транша. Их Украина будет получать при выполнении условий меморандума. К слову, второй транш в размере 700 млн долларов должен поступить в сентябре.

К тому времени находящаяся в состоянии кризиса отечественная экономика едва ли начнет полноценно функционировать. Подтверждением этого являются антирекорды по новым случаям коронавируса, которые фиксируют за последние дни. Кабмин уже продлил карантин до 31 июля, и вряд ли это последнее подобное решение.

Учитывая этот факт, уже в начале осени нам вновь может понадобиться «твердое плечо» в виде очередного транша МВФ, правительству придется показать результат по выполнению меморандума.

Летние месяцы и начало осени будут решающими в судьбе нынешнего правительства

И вот получается, что после провала голосования в Раде Кабмин оказался в своеобразном шпагате. С одной стороны, необходимо выполнять заявленные меры по защите отечественной экономики. Причем, премьер заверил, что даже негативное голосование не изменит намерений Кабмина придерживаться изложенных в программе положений.

С другой стороны, нужно соблюдать договоренности с МВФ, чтобы получить очередной транш.

Таким образом, летние месяцы и начало осени будут решающими в судьбе нынешнего правительства. Кабмин должен начать подавать в парламент, который, кстати, с 18 июля уходит на каникулы, свои законопроекты по восстановлению экономики и поддержке бизнеса.

Если правительство в ближайшие недели не покажет своей эффективности и способности решать, а не создавать проблемы, то мы вполне можем увидеть смену премьера и многих министров еще до местных выборов, которые назначены на октябрь. Если их, конечно, не придется перенести из-за обострения ситуации с пандемией.

Дмитрий Шварц

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