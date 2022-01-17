"Слуги народа" заявили, что пятый президент просто хочет избежать ответственности.

В партии "Слуга народа" заявили, что пятый президент Петр Порошенко устроил "искусственный скандал". Политика обвинили в попытке "спровоцировать гражданское противостояние".

Соответствующее заявление распространила спикер партии Юлия Палийчук в своем Telegram-канале

"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом", - говорится в сообщении.

В партии заявили, что Порошенко хочет избежать ответственности, и обвинили в расколе общества, хотя недавно призывал к единству.

"Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но у нас нет иллюзий, и мы не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется", - указано в заявлении.

Читайте такжеПорошенко избирают меру пресечения в Печерском суде (онлайн-трансляция)При этом членов партии "Европейская солидарность" призвали убедить Порошенко прекратить политизировать судебный процесс. Пятого президента сравнили с Виктором Медведчуком.

"Досадно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - заявили в "Слуге народа".

Избрание меры пресечения Порошенко: что известно

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко является одним из фигурантов дела.

Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом деле сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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