Ранее Ирина Венедиктова заявила о готовности отчитаться перед парламентом.

Вопрос о снятии Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора будет вынесен на ближайшее голосование в Верховной Раде.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram- канале.

"Вопрос о снятии Генпрокурора тоже будет вынесен на ближайшее голосование. Там будет сбор 150+ подписей от депутатов", - рассказал он.

По словам Железняка, сейчас "активно идёт работа с "сомневающимися".

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Впоследствии Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Вместе с тем сегодня, 18 июля, замруководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока не идет речь.

По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и председателя СБУ.

По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили, чтобы исключить их потенциальное влияние на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников СБУ и прокуроров, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией.

Позже депутат Железняк сообщил, что Зеленский внес в ВР представление об увольнении Баканова. Его планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Сейчас и. о. генерального прокурора будет Алексей Симоненко.

В свою очередь Венедиктова прокомментировала свое отстранение и заявила о готовности отчитаться перед парламентом. Она подчеркнула, что не планирует спорить с решением президента.

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