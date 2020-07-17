Институт Корецкого считает, что ВАКС не имеет права рассматривать дело Бахматюка

НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда Киева об отмене постановления о возобновлении уголовного производства против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Об этом говорится в заключении Совета научно-правовых экспертиз при Институте государства и права им. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, которое есть в распоряжении "ДС".

В частности, речь идет о научно-правовой экспертизе относительно толкования уголовного процессуального законодательства Украины, проведенной в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической экспертизе" на запрос Адвокатского объединения «Юридическая компания "КАПИТАЛ"».

Эксперту института им. Корецкого были заданы два вопроса. Первый касался того, имеет ли полномочия Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к.

"Учитывая, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к согласно ч.3 ст.307 УПК Украины обжалованию не подлежит, а также что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела №757/22567/20-к, то НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда в любую апелляционную судебную инстанцию, в том числе и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда".

Более того, эксперт института М. И. Серый отметил, что "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд не обладает полномочиями рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб НАБУ и САП на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к".

Как писала "ДС", 8 июля во время заседания антикоррупционного заседания Верховной Рады относительно дела, связанного с VAB Банком, представители НАБУ и САП отказались выполнять постановление Печерского райсуда, сообщив, что подали апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в июне Печерский райсуд Киева принял решение, которым отменил незаконное постановление бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько об открытии уголовного производства в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. В решении суда говорится о постановлении, которое запрещает возобновление уголовного дела о рефинансировании VAB Банка, закрытого ранее из-за отсутствия состава преступления.

25 июня Офис генерального прокурора выполнил решение Печерского райсуда и отменил постановление о возобновлении уголовного производства в отношении Бахматюка в деле о рефинансировании VAB банка.

Точку в этом деле должна была бы поставить Специализированная антикоррупционная прокуратура, возглавляемая Назаром Холодницким. Вместе с тем по состоянию на 17 июля САП это решение не выполнила. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины, возглавляемое уличенным в коррупции Артемом Сытником, также отказалось выполнить указанное выше решение Печерского райсуда.

Дело против бывшего заместителя главы Нацбанка Александра Писарука и фактического владельца VAB банка Олега Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению — их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ бизнесмен так и не получил.

Справка. Институт государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины — ведущее научно-исследовательское учреждение юридического профиля в Украине. Основан в 1949 году. Приоритетные направления фундаментальных исследований Института: проблемы создания государства и права в Украине: теория, история, практика; правовые проблемы демократизации общественных отношений и формирования гражданского общества и утверждения и реализация прав и свобод человека; теоретические и прикладные проблемы развития правовой системы Украины; теоретические и практические проблемы реализации Конституции и законодательства Украины; Украина в системе современного международного правопорядка и Европейской интеграции: теория и практика; проблемы энциклопедических юридических исследований, философии и социологии права. С 1977 года институт является главным учреждением страны по проблемам теоретической основы совершенствования законодательства Украины.

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