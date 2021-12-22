По данным фракции, такой инцидент действительно был, но это произошло еще год назад.

Фракция политической партии "Слуга Народа" осудила действия народного депутата Николая Галушко, который обматерил полицию за остановку его авто. Однако появились и другие детали дерзкого происшествия.

Об этом написала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, фракция считает такое поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более - для члена парламента.

Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла обидеть эта ситуация. Как нам удалось выяснить, и это подтверждают данные самого видео, этот инцидент имел место год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы, - заявила Палийчук.

Читайте такжеРейтинг политических партий возглавляет "Слуга народа" - опросСам Галушко уверен, что появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры прошлого года якобы совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.

"Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушка и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата неприемлемо и оно станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", - добавила Палийчук.

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилось видео того, как нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто, нарушившего правила дорожного движения.

"Как вы можете его, б***ь, осматривать? Ну вы что?", "Ты что, болен на голову"?, - заявлял во время общения с копами "слуга народа". На что те спокойно отвечали депутату, что его авто не отличается от других.

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