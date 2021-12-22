Фракция политической партии "Слуга Народа" осудила действия народного депутата Николая Галушко, который обматерил полицию за остановку его авто. Однако появились и другие детали дерзкого происшествия.
Об этом написала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
По ее словам, фракция считает такое поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более - для члена парламента.
Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла обидеть эта ситуация. Как нам удалось выяснить, и это подтверждают данные самого видео, этот инцидент имел место год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы, - заявила Палийчук.
Читайте такжеРейтинг политических партий возглавляет "Слуга народа" - опросСам Галушко уверен, что появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры прошлого года якобы совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.
"Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушка и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата неприемлемо и оно станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", - добавила Палийчук.
Как сообщал УНИАН, в СМИ появилось видео того, как нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто, нарушившего правила дорожного движения.
"Как вы можете его, б***ь, осматривать? Ну вы что?", "Ты что, болен на голову"?, - заявлял во время общения с копами "слуга народа". На что те спокойно отвечали депутату, что его авто не отличается от других.