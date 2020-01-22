Рябошапка открыл производство в отношении Кивы из-за драки в столичном ресторане

Пострадавший в драке пожаловался на нардепа.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство по факту нанесения нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой телесных повреждений посетителю одного из киевских ресторанов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Производство было открыто в связи с заявлением потерпевшего.

"Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)", - говорится в сообщении.

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У Рябошапки напомнили, что, согласно законодательству, открывать производства относительно нардепа может только генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане МОССО с участием нардепа Ильи Кивы. На ролике заметно, как неизвестный бьет политика в лицо после короткой словесной стычки. Обоих мужчин удалось разнять.