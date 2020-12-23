Автор материала напомнил, что в 2014 году на Донбасс прилетели бойцы Боснии и Герцеговины воевать на стороне российских наемников.

Боснийские журналисты предположили, что к незаконному вывозу из ОРДЛО древней украинской иконы в Сараево, которую впоследствии подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, может быть причастен российский миллиардер Константин Малофеев.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на соответствующую статью-расследование.

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Константин Малофеев является любителем икон. Среди прочего, он содержит кремлевский пропагандистский сайт "Царьград", его неоднократно подозревали в финансировании боевиков на Донбассе.

Журналисты исследовали деятельность его так называемого благотворительного "Фонда святого Василия". В разные годы россиянин не скупился и дарил своему окружению иконы. Также он неоднократно встречался и с сопрезидентом Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Автор материала напомнил, что в 2014 году на Донбасс прилетели бойцы Боснии и Герцеговины воевать на стороне российских наемников.

Подарок Лаврову: что произошло

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону. После чего в посольстве Украины в БиГ требовали объяснений от Министерства иностранных дел Республики, как икона попала в страну.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы, которую подарили главе российского МИДа Лаврову, из Украины в Боснию и Герцеговину.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла производство.

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Автор: УНИАН