Терехов подчеркнул, что большинство в городском совете сформировано.

Выборы в Харькове должны пройти как можно быстрее и харьковчане должны выбрать своего мэра, поскольку стабильность на сегодняшний день - это важно. Об этом в интервью изданию «Буквы» заявил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов.

«Здесь и позиция Геннадия Адольфовича, и моя всегда была четкой: политику - в сторону. Городу нужен хороший менеджер, тот, кто умеет и будет эффективно работать. И харьковчане должны выбрать этого человека можно быстрее», - отметил он.

Читайте такжеРада получила недостающие документы для назначения выборов мэра Харькова - нардепТерехов подчеркнул, что большинство в городском совете сформировано, и власть готова сотрудничать со всеми, кто работает в интересах Харькова.

«Чисто политические вопросы предлагаю всем обсуждать в другом месте. От них не становится теплее в квартирах, чище на улицах, уютнее в общественном транспорте. Политикой жизнедеятельность города не обеспечишь. Политика - для политиков, я сконцентрирован на управлении городом. Я для себя все решил. У меня приоритеты - качественное ежедневное управление жизнью большого города», - заявил и.о. городского головы.

Как ранее заявил Игорь Терехов, коммунальный транспорт Харькова будет полностью электрическим и экологичным.

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Автор: УНИАН