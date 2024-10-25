Волкер подчеркнул, что отсутствие баланса подрывает авторитет Гутерриша в решении вопросов по Украине.

Американские дипломаты строго оценили визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казань для участия в саммите БРИКС.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил в эфире CNN, что не может представить почему генсек ООН решил поехать в РФ. "Путин является обвиняемым военным преступником, и генеральный секретарь ООН поехал к нему? Это неприемлемо", - высказал мнение дипломат.

Другой экс-посол США в Украине Стивен Пайферразделилмнение Тейлора. "Действия Гутерриша были абсолютно неприемлемыми" - прокомментировал он.

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При этом, бывший посол США в НАТО и спецуполномоченный по делам Украины Курт Волкер сказал, что Гутерриш осознает необходимость держать открытыми каналы связи с такими людьми как Путин, и считает себя ответственным за это, передает Голос Америки.

"Он чувствует, что должен быть кто-то, кто сможет говорить с Путиным хотя бы время от времени. Как генеральный секретарь ООН он чувствует эту ответственность", - высказал мнение Волкер.

Вместе с этим дипломат раскритиковал генсекретаря ООН за то, что тот пропустил саммит мира по Украине, но приехал на саммит БРИКС в РФ.

"Если бы он хотел, он бы мог это сделать", - сказал Волкер о решении Гутерриша не посещать саммит мира по Украине.

Волкер подчеркнул, что насколько очевидное отсутствие баланса подрывает авторитет Гутерриша в решении вопросов по миру в Украине.

Издание добавило, что европейские политики также раскритиковали генсека ООН за визит к Путину. Так, депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман не стала скрывать свое возмущение и заявила, что ООН под руководством Гутерриша "является позорной и неэффективной тенью своей прежней сути".

"Гутерриш отклоняет приглашение Украины на саммит мира с участием 92 стран, но склоняется перед диктаторами и военными преступниками в БРИКС. Отставка Гутерриша назрела", - отметила она.

Саммит БРИКС в РФ: визит Гутерриша

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало генсека ООН Антониу Гутерриша за визит на саммит БРИКС по приглашению Путина. Украинских дипломатов возмутил тот факт, что летом Гутерриш отказался приехать на украинский Саммит мира в Швейцарии.

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