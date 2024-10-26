Подоляк предположил, что сейчас в ООН будут пытаться выйти немножко лучше из этой "крайне негативной" ситуации.

Визит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в России – это окончательное обнуление и его репутации, и репутации ООН. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Какой смысл в визите Генерального секретаря ООН? Вместо того, чтобы приехать на Саммит мира, где фиксировалось международное право и уставные документы ООН, как базовая юридическая инфраструктура, на основании которой можно переговоры – он здесь не появляется – он приезжает на саммит БРИКС в Российской Федерации. Встречается с уголовным преступником (диктатором Владимиром Путиным, – ред.) – по крайней мере, есть уже подозрение. После этого что мы хотим получить от института под названием ООН?!" – подчеркнул он в эфире телеканала "Мы - Украина".

Подоляк предположил, что сейчас в ООН будут пытаться выйти немножко лучше из этой "крайне негативной" ситуации.

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"Но, на мой взгляд, это выглядит как окончательная деструкция ООН как международной организации. Более того, и сегодня ООН не имеет рычагов влияния на те или иные кризисные ситуации, это уже очевидно. Она не может останавливать не то что войны, а маленькие эскалации. Что говорить о масштабных войнах, которую мы видим сегодня в Восточной Европе. ООН не имеет инструментов даже чтобы лишить страну, которая демонстративно обнуляет устав ООН, права присутствия и в Совбезе ООН, и в Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому этот визит не будет влиять ни на ход событий в войне, ни на позицию России, ни на позицию Украины, ни на формирование возможности провести переговоры, которые бы базировались на международном праве. Это окончательное обнуление репутации ООН и лично господина Гутерриша", – констатировал советник руководителя ОП.

Визит генсека ООН в Россию

23 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Россию для участия в саммите БРИКС и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Примечательно, что ранее он отказался участвовать в Саммите мира, который проходил в Швейцарии.

В России глава ООН выступил с речью, в которой упомянул о войне – он призвал к миру в Украине "в соответствии с Уставом ООН".

Позже источник сообщил УНИАН, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил возможность визита в Украину генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

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